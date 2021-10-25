Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü | Video

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ABD'li öğretmen derste Kızılderililerle dalga geçti | Video 22.10.2021 | 11:39
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Libya'da nakit para taşıyan helikopter, Terhune kentindeki stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü.
Libya'da nakit para taşıyan bir helikopter, Terhune kentinde stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü. Yerel kaynaklar, 40 milyon dinar yüklü uçağın kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü doğruladı. Kazada iki mürettebatın hafif yaralandığı bildirildi.