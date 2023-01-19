Video Dünya Londra’da 2020’den bu yana ilk Kış Işıkları Festivali | Video
Londra’da 2020’den bu yana ilk Kış Işıkları Festivali | Video

Londra’da 2020’den bu yana ilk Kış Işıkları Festivali | Video

19.01.2023 | 08:32

İngiltere’nin başkenti Londra’da 2020’den bu yana ilk Kış Işıkları Festivali düzenlendi.

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İngiltere'nin başkenti Londra, kış sezonunun başlaması 2020'den bu yana ilk kez Kış Işıkları Festivali düzenlendi. Başkentin finans merkezi olarak bilinen Canary Wharf'da 7'nci düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Londralılar, ışık festivalini 28 Ocak tarihine kadar ziyaret edebilecek. Festival kapsamında çok sayıda sanatçı enstalasyonlarını sergiliyor.

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