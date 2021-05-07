Video Dünya Londra'da 43 katlı apartmanda yangın

Londra'da 43 katlı apartmanda yangın

Londra'da 43 katlı apartmanda yangın
07.05.2021 | 15:36

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OTOMATİK OYNAT

Londra'da 43 katlı apartmanda yangın | Video 00:44
Londra'da 43 katlı apartmanda yangın | Video 07.05.2021 | 15:44
Londra'da 43 katlı apartmanda yangın 00:44
Londra'da 43 katlı apartmanda yangın 07.05.2021 | 15:36
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İngiltere'nin başkenti Londra 43 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Poplar bölgesindeki 43 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangının apartmanın 8, 9 ve 10'uncu katında çıktığı ifade eden yetkililer, 20 itfaiye aracı ve 125 itfaiye görevlisinin yangınla mücadele ettiğini belirtti. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.İtfaiye yetkilileri, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti.

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