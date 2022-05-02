Londra’da yüzlerce Müslüman bayram namazında buluştu | Video

İngiltere’nin başkenti Londra’da Ramazan Bayramı vesilesiyle bir araya gelen yüzlerce Müslüman, bayram namazı kıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Türk vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı Stoke Newington bölgesinde bulunan Aziziye Camisi'nde bir araya gelen yüzlerce Müslüman bayram namazı kıldı. Camideki yüzlerce kişi için 06.15, 07.15 ve 08.15'te 3 farklı cemaat oluşturulurken, 3 farklı dilde hutbe okundu. Cami cemaati, bayram namazının ardından bayramlaştı.