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Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı | Video

Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı | Video

07.05.2023 | 15:16

İngiltere’nin başkenti Londra’da dün gerçekleştirilen Kral III. Charles’ın taç giyme töreni sırasında düzenlenen monarşi karşıtı protestoda 52 kişi gözaltına alındı.

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İngiltere'de merakla beklenen Kral III. Charles'ın taç giyme töreni dün Westminster Abbey'de gerçekleştirilmişti. Kraliyet ailesinin yanı sıra devlet adamları, din adamları, farklı ülke temsilcilerinin katıldığı taç giyme töreni görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Binlerce kişi tören Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e kadar olan güzergahta uzun kuyruklar oluştururken monarşi karşıtları da Londra sokaklarındaki yerini aldı. Kral III. Charles'ın taç giyme töreninde gerçekleştirilen geçit töreni güzergahında bir araya gelen eylemciler "Benim Kral'ım değil" sloganları attı. Gösteriye müdahale eden polis, monarşi karşıtı Republic (Cumhuriyet) adlı grubun lideri Graham Smith ile 51 göstericiyi gözaltına aldı.

POLİSE ELEŞTİRİ
Londra'da bulunan The Mall caddesindeki eylemlerde 1'i uyuşturucu ve bıçak bulundurduğu gerekçesiyle 14 kişi, Londra'nın doğusunda 14, St Martin's Lane ve Whitehall caddesinde 12, Soho ve Wellington Arch'ta 6, St James Parkı'nda ise 2 kişi gözaltına alındı. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman polise teşekkür ederek "sıkı çalıştıklarını" ifade etti. Braverman'ın aksine İngiltere polisinin göstericileri gözaltına alması eleştirilerin de hedefi oldu. Milletvekili Jess Philips sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz ve Kralımız, farklı görüşlerin masum bir yolla ortaya koyulmasını kaldıramayacak kadar kırılgan değil" ifadesini kullandı. İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon ise Cumhuriyet için desteklerini barışçıl bir şekilde ifade etmek isteyen insanların gözaltına alınması karşısında kaygılı olduğunu dile getirerek, "Bu, sona ermeli. İnsanların görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etmesi temel demokratik bir haktır" ifadelerini kullandı.

Londra polisi tarafından yapılan açıklamada ise, polisin asıl görevinin dünyanın farklı noktalarından Londra'ya gelen insanların güvenliğini sağlamak olduğu hatırlatılarak, "Protestocuların taç giyme törenini engelleyeceklerine dair ihbarların ardından son 24 saat içinde önemli polis operasyonları gerçekleştirildi" denildi. Smith'in gözaltına alındığını doğrulamayan polis tarafından yapılan ikinci bir açıklamada ise, geçit töreni sırasında kağıt parçaları atmayı planlayan 3 kişinin atların korkmasına ve kargaşa yaşanmasına neden olacağı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Londra'nın yanı sıra Cardiff, Glasgow ve Edinburgh'ta da protestolar düzenlendi.

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