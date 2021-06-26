Video Dünya Londra'yı şiddetli fırtına vurdu! Korku dolu anlar kamerada

Londra'yı şiddetli fırtına vurdu! Korku dolu anlar kamerada

Londra'yı şiddetli fırtına vurdu! Korku dolu anlar kamerada
26.06.2021 | 16:15

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda etkili olan şiddetli fırtına büyük hasara yol açtı. Yetkililer hava olayının henüz "kasırga" olarak tanımlanmadığını belirtti. Evlerin çatıları ve duvarları yıkılırken, savrulan parçalar cadde ve sokaklardaki araçlara zarar verdi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan Barking semtini şiddetli fırtına vurdu. Fırtına yollarda, çatılarda ve araçlarda büyük bir hasara yol açarken, bölgeye acil servisler gönderildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, halk adeta hortum paniği yaşadı. Bölgede gökyüzü gri bulutlarla kaplanırken, şiddetli fırtına evlerin duvarları ve çitlerini yıktı, etrafa savrulan parçalar ise arabalara zarar verdi. Fırtına adeta önüne ne kattıysa sürükledi.


"Kasırga olduğu teyit edilmedi"
Barking ve Dagenham polisi, hava olayının henüz bir "kasırga" olduğunun teyit edilmediğini, ancak bölgeye yıldırım düştüğünü ifade etti. Polis yaptığı açıklamada, "Kasırgaya ek olarak bunun haberlerde hortum olarak yansıtıldığını da görüyoruz ama bunu henüz doğrulayamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Polis, fırtınanın yol açtığı zarardan etkilenen bölge sakinine destek verilmesini sağlamak için yerel makamlarla bağlantı kurulduğunu belirtti. Meteoroloji Müdürlüğünden sözcü Grahame Madge de olayla ilgili yaptığı açıklamada, hava olayının "kasırga" olduğunun henüz doğrulanamadığını ifade etti.

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