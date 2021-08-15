Lübnan’da akaryakıt tankeri faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi | Video
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Lübnan’daki akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi.
Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar kentinde dün bir akaryakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken, yaralı sayısı ise 79 olarak açıklandı. Lübnan sivil savunma ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çok sayıda yaralının durumunun ağır olduğu ve Akkar kentindeki hastanelerde yoğunluk yaşandığı açıklandı. Lübnan'ın kuzey bölgesindeki hastanelerden, kan bağışı için halka çağrı yapıldı.
Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan ise, patlamadaki yaralananların tedavilerinin devlet tarafından karşılanacağını ifade etti. Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Muhammed Khair, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara hastanelere tıbbi malzeme sağlanması çağrısında bulundu.