Video Dünya Lübnan'da banka şubeleri ateşe verildi | Video

Lübnan'da banka şubeleri ateşe verildi | Video

Lübnan'da banka şubeleri ateşe verildi | Video
28.04.2020 | 18:49
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Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde düzenlenen protestolarda banka şubeleri ateşe verildi.

Lübnan'da mali krize yönelik protestolar devam ederken, ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde düzenlenen protestolarda banka şubeleri ateşe verildi. Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini ve fiyat artışlarını protesto eden göstericiler, bankaları ateşe verdi. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınlara müdahale ediyor. Trablus'ta dün gece güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Çatışma sonucu bir protestocu hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

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