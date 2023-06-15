Video Dünya Lübnan’da, Devlet Başkanı parlamentodaki 12’inci oylamada da seçilemedi | Video
Lübnan’da, Devlet Başkanı parlamentodaki 12’inci oylamada da seçilemedi | Video

Lübnan’da, Devlet Başkanı parlamentodaki 12’inci oylamada da seçilemedi | Video

15.06.2023 | 14:37

Lübnan yeni Cumhurbaşkanı, parlamentoda dün gerçekleştirilen 12’inci oturumunda da seçilemedi.

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Lübnan Parlamentosu, görev süresi Ekim ayında sona eren eski Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un yerini alacak yeni devlet başkanını seçmek için 11 toplantı yapmış fakat bu toplantılardan bir sonuç alınamamıştı. Dün toplanan Lübnan Parlamentosu 12'inci kez oylama yaptı. Oturumunda, Cumhurbaşkanı adayları Marada Partisi'nin lideri Süleyman Frangiye ve Eski Maliye Bakanı ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) üst düzey Yetkilisi Cihad Azur yeterli oyu alamadı. Parlamento, bir kez daha yeni liderini seçemedi.

Parlamentodaki ilk tur oylamada Cumhurbaşkanı adayının, 128 milletvekilinden 86'sını ya da oyların 3'te 2'sini alması gerekirken Azur 59, Frangiye ise 51 oy aldı. Başarısız geçen oylamanın ardından oturum bir kez daha ertelendi. Cumhurbaşkanı seçiminde 13'üncü oturumun ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

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