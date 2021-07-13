Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı | Video
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Lübnan'ın Baalbek eyaletinde bulunan Suriyeli mülteci kampında çıkan yangın sonucu 5 kişi yaralandı.
Lübnan'ın Baalbek eyaletinde bulunan Brital köyündeki Suriyeli mülteci kampında yangın çıktı. Yangında 3'ü kadın toplam 5 kişi dumandan etkilendi. Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kampın tahliye etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler yayılırken, mülteci kampında yer alan 40 adet çadır kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altında alındı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.