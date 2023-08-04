Video Dünya Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video

Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video

04.08.2023 | 08:51

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Lübnan’daki Filistin mülteci kampında geçtiğimiz cumartesi günü başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiğini açıkladı.

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Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ain Al Hilweh kampında iki grup arasında geçtiğimiz cumartesi günü başlayan çatışmalar dün ateşkes ilan edilmesine rağmen aralıklarla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, kamptaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralıların sayısının 60'a yükseldiğini aktararak, binlerce kişinin hasar gören veya yıkılan evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü kamptaki radikal bir grubun liderine düzenlenen başarısız suikast girişiminin ardından kampta çatışmalar patlak vermiş, çatışmalarda El Fetih hareketinin komutanlarından Ebu Eşref El Armuşi ve 4 arkadaşı hayatını kaybetmişti. Öte yandan, Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampında yaklaşık 400 bin mülteci yaşıyor. Ain Al Hilweh mülteci kampında ise 54 binden fazla kayıtlı Filistinli bulunuyor.

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