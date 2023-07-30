Lübnan’daki Filistin mülteci kampında silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı | Video
Lübnan’da Filistinlilerin barındığı Ain Al Hilweh mülteci kampına yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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