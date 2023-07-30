Video Dünya Lübnan’daki Filistin mülteci kampında silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı | Video
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı | Video

Lübnan’daki Filistin mülteci kampında silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı | Video

30.07.2023 | 16:33

Lübnan’da Filistinlilerin barındığı Ain Al Hilweh mülteci kampına yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (FATAH) üst düzey yetkilisi Mounir Makdah, gece geç saatlerde Ain Al Hilweh mülteci kampına yönelik yapılan saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Makdah, çatışmaların son bulması ve saldırganların yakalanması için çalıştıklarını ifade etti. Kamptaki bazı aileler komşu bölgelere sığınırken, yetkililer gergin durumun normale dönmesi için çalıştıklarını söyledi. Ain Al Hilweh mülteci kampı, aralarında Suriye'deki çatışmalardan kaçan binlerce Filistinli'nin de yer aldığı 54 binden fazla kayıtlı Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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