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OTOMATİK OYNAT
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Meksika’daki yangında 2 otel ve 1 restoran kül oldu | Video 30.11.2022 | 08:40
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Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video 30.11.2022 | 08:58
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Lübnan’ı sel vurdu! Araçlar sel sularına kapıldı | Video 30.11.2022 | 08:40
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Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı | Video 30.11.2022 | 08:38
01:55
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Stoltenberg: "NATO, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek" | Video 29.11.2022 | 13:38
02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:17
02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:16
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Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 29.11.2022 | 08:45
01:57
Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video 29.11.2022 | 08:45
02:55
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Çin'de büyük protesto! Devlet başkanına istifa çağrısı | Video 27.11.2022 | 11:55
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SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi | Video 27.11.2022 | 09:40
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Çin’de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı | Video 25.11.2022 | 10:47
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Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 25.11.2022 | 08:39
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Suudi Arabistan’ı sel vurdu: 2 ölü | Video 25.11.2022 | 08:39
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Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video 24.11.2022 | 08:54
Lübnan’ın Jounieh kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Çok sayıda araç sel sularında mahsur kalırken, bazı araçlar sel sularında sürüklendi.