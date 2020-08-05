Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın şok dalgalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki arom bombasını andıran dev patlamanın şok dalgalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlamanın, limanda depolanan büyük miktarda amonyum nitrattan kaynaklandığı ifade edildi.