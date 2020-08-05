Video Dünya Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın şok dalgalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın şok dalgalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın şok dalgalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
05.08.2020 | 15:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyrut’taki dev patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kamerada | Video 00:14
Beyrut’taki dev patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kamerada | Video 05.08.2020 | 16:49
Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın şok dalgalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:35
Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın şok dalgalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.08.2020 | 15:22
Beyrut'taki patlamada şok dalgasının gücü böyle görüntülendi | Video 00:08
Beyrut'taki patlamada şok dalgasının gücü böyle görüntülendi | Video 05.08.2020 | 15:53
Son Dakika Haberi: Rusya'dan flaş coroan virüsü Covid-19 aşısı açıklaması: 10 gün içinde... | Video 02:09
Son Dakika Haberi: Rusya'dan flaş coroan virüsü (Covid-19) aşısı açıklaması: 10 gün içinde... | Video 05.08.2020 | 15:43
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kamerada | Video 00:17
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kamerada | Video 05.08.2020 | 11:03
Lübnanlı babanın dev patlama anında çocuğunu korumaya çalıştığı anlar kamerada | Video 00:17
Lübnanlı babanın dev patlama anında çocuğunu korumaya çalıştığı anlar kamerada | Video 05.08.2020 | 10:24
Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu ve Keşmir'i sınırları içinde gösteren yeni bir harita açıkladı | Video 01:27
Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu ve Keşmir'i sınırları içinde gösteren yeni bir harita açıkladı | Video 05.08.2020 | 01:11
Son dakika! Beyrut'tan yeni görüntüler geldi! Patlama anını çeken kameramanın durumu bilinmiyor! | Video 00:18
Son dakika! Beyrut'tan yeni görüntüler geldi! Patlama anını çeken kameramanın durumu bilinmiyor! | Video 04.08.2020 | 23:30
Son dakika! Beyrut Valisi patlama hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 00:27
Son dakika! Beyrut Valisi patlama hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 04.08.2020 | 20:33
Son dakika! Beyrut'ta büyük patlama! İşte şok görüntüler! | Video 00:08
Son dakika! Beyrut'ta büyük patlama! İşte şok görüntüler! | Video 04.08.2020 | 20:02
Son dakika! Patlama sonrası Beyrut Limanı bu hale geldi! İnanılmaz görüntüler! | Video 00:44
Son dakika! Patlama sonrası Beyrut Limanı bu hale geldi! İnanılmaz görüntüler! | Video 04.08.2020 | 20:02
Son dakika! Beyrut'taki şiddetli patlama anı kameraya böyle yansıdı! | Video 00:26
Son dakika! Beyrut'taki şiddetli patlama anı kameraya böyle yansıdı! | Video 04.08.2020 | 20:03
Son dakika! Beyrut'taki patlamadan inanılmaz görüntüler! | Video 00:03
Son dakika! Beyrut'taki patlamadan inanılmaz görüntüler! | Video 04.08.2020 | 20:03
Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video 06:54
Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video 04.08.2020 | 19:09
Çin'de gökdelene yıldırım düşme anı kamerada | Video 00:22
Çin'de gökdelene yıldırım düşme anı kamerada | Video 04.08.2020 | 14:44
ABD'de sahilde dev köpekbalığı paniği | Video 00:30
ABD'de sahilde dev köpekbalığı paniği | Video 04.08.2020 | 11:43
Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video 01:31
Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video 04.08.2020 | 11:27
Son Dakika Haberi: Ukrayna'da rehine krizi | Video 01:16
Son Dakika Haberi: Ukrayna'da rehine krizi | Video 03.08.2020 | 15:04
İngiltere Parlamentosu'dan tecavüz skandalı | Video 00:50
İngiltere Parlamentosu'dan tecavüz skandalı | Video 03.08.2020 | 14:27
İran'dan flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video 01:23
İran'dan flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video 02.08.2020 | 17:29

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki arom bombasını andıran dev patlamanın şok dalgalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlamanın, limanda depolanan büyük miktarda amonyum nitrattan kaynaklandığı ifade edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA