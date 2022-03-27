Lviv'de halk Rusya'nın saldırıları sonrası kiliseleri doldurdu | Video

Rusya'nın Ukrayna'nın Lviv şehir merkezindeki yakıt deposuna füzeli saldırısının ardından siviller, pazar ayini için kiliselere akın etti.

Rusya-Ukrayna savaşı 32. gününde devam ederken, Rusya'nın birçok kentteki saldırıları sürüyor. Rusya'nın dün Lviv şehir merkezindeki yakıt deposunu hedef almasının ardından büyük panik yaşayan halk, bugün pazar ayini için kiliseleri doldurdu. Sabahın erken saatlerinde kiliselere gelenler nedeniyle yoğunluk oluştu. Ukraynalılar, Lviv ve ülkeleri için bol bol dua edip, mumlar yaktı.

Öte yandan kilisenin içerisindeki birçok heykelin muhtemel saldırılardan korunmak üzere kapatılmaya devam etmesi dikkat çekti.