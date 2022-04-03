Video Dünya Macaristan’da halk sandığa gidiyor | Video
Macaristan’da halk sandığa gidiyor | Video

Macaristan’da halk sandığa gidiyor | Video

03.04.2022 | 15:17

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Macaristan’da 8,2 milyon seçmen, ülkenin Ulusal Meclisi’nin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullanıyor.

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Orta Avrupa ülkesi Macaristan'da seçim maratonu başladı. 9,7 milyonluk nüfusa sahip ülkede, bugün vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Macar halkı, ülkede 12 yıldır iktidarda olan ve homofobik ve otoriter politikalarıyla eleştirilen Viktor Orban ve 6 partinin ortak adayı olan Péter Márki-Zay arasında seçim yapacak. Başkent Budapeşte'de oy kullanan Victor Orban, büyük bir zafer beklediğini söyleyerek, oy pusulasını barış ya da savaş arasında bir seçim olarak nitelendirdi.

Muhalefet lideri Peter Marki- Zay ise seçimler devam ederken, oylamanın gidişatından memnun olduğunu dile getirerek, seçim sonucu için umutlu olduğunu söyledi.

Macaristan'da TSİ 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'a kadar devam edecek.

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