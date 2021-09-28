Macron açıkladı: Yunanistan fırkateyn ve savaş uçağı alacak...
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İki günlük resmi ziyaret için Paris’te bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT’e verdiği özel röportajda, 'silahlanma yarışına girmeye hiç niyetim yok' değerlendirmesinde bulunmuştu. Bu ropörtajın ardından Macron'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Macron, Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmesi sonrası Yunanistan'ın fırkateyn ve savaş uçağı alacağını açıkladı.