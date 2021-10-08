Video Dünya Macron Cezayir üzerinden Türkiye'yi hedef aldı! Fransız siyasetçiden Macron'a sert tepki geldi
Macron Cezayir üzerinden Türkiye'yi hedef aldı! Fransız siyasetçiden Macron'a sert tepki geldi

Macron Cezayir üzerinden Türkiye'yi hedef aldı! Fransız siyasetçiden Macron'a sert tepki geldi

08.10.2021 | 16:52

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Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ile ilgili yaptığı skandal açıklamaları iki ülke arasında tansiyonu yükselmişti. Cezayir üzerinden Türkiye'yi hedef alan Macron'un açıklamalarının ardından Cezayir, Paris büyükelçisini geri çağırdı. Türkiye'de yaşayan Cezayir asıllı Fransız siyasetçi Mourad Ghazli, yaşananları A Haber ekranlarında değerlendirdi. Ghazli, Macron'u sert sözlerle eleştirdi ve Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullandı.

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