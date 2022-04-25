Video Dünya Macron’dan zafer konuşması: “Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi” | Video
Macron’dan zafer konuşması: “Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi” | Video

Macron’dan zafer konuşması: “Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi” | Video

25.04.2022 | 08:48

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Fransa’da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi” dedi.

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Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimin galibi oyların yüzde 58,20'sini alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Macron, seçim galibiyetinin ardından başkent Paris'te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin önündeki Champ-de-Mars Meydanı'nda zafer konuşması yaptı. Macron, "5 yıllık dönüşümden, mutlu ve zor zamanlardan, istisnai krizlerden de sonra, 24 Nisan 2022'nin bu gününde, çoğumuz önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkemize başkanlık etmem için bana güvenmeyi seçti. Fransızların güvenine sahip olduğum için mutluyum, bunun ne gerektirdiğini biliyorum" dedi.

Macron "Akademik, kültürel ve girişimci güçlerimizi özgürleştirmek için çalışmaya, üretmeye dayalı hümanist, cumhuriyetçi, sosyal, ekolojik bir proje seçtiniz" ifadelerini kullandı. Aşırı sağın hükümete gelmemesi için kendisine oy verenlere teşekkür eden Macron, "Birçok yurttaşımın beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdiğini biliyorum, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kendisine oy vermemeyi seçenlere ve çekimser kalanlara seslenen Macron, "Sessizlikleri, bizim de yanıt vermemiz gereken bir seçimi reddetme anlamına geliyordu" dedi.

"TÜM TARAFLARIN BAŞKANIYIM"
Aşırı sağcı Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen'e oy verenler hakkında açıklama yapan Macron, "Şu andan itibaren, artık bir tarafın adayı değil, tüm tarafların başkanıyım" ifadelerini kullanarak, "Biliyorum ki bugün aşırı sağı seçen birçok yurttaşımız ve bu projeyi seçmelerine neden olan öfke ve anlaşmazlıkların da bir cevap bulması gerekiyor. Bu benim sorumluluğum" dedi.

ÇEKİMSERLERİN ORANI ARTTI
İpsos anket şirketine göre, ikinci turda çekimserlik oranı yüzde 28 olarak 2017 seçimlerine göre 2,5 puan arttı.

AŞIRI SAĞ OY ORANI EN YÜKSEK SEVİYEDE
Aşırı sağcı aday Marine Le Pen ise cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 41,80'ini aldı. Anketlere göre aşırı sağ, 13 milyondan fazla oy alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fransız tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

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