Video Dünya Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler...

Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler...

Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler...
24.07.2021 | 11:57

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Malezya'da polis, baskınlarda ele geçirilen ve Bitcoin madenciliğinde kullanılan 1.7 milyon dolar değerindeki makinelerin üzerinden silindirle geçti.

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Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da polis, Bitcoin madenciliğine savaş açtı. Polis, Bitcoin madenciliğinde kullanılan ve Şubat-Nisan ayları arasındaki ele geçirilen binden fazla cihazı imha etmek için yeni bir yönteme başvurdu. Sarawak bölgesine bağlı Miri kentindeki polis otoparkına dizilen ve kripto para madenciliğinde yüksek miktarda elektrik harcayan cihazlar, buharlı silindirle ezildi. Polis ayrıca, 2 milyon dolar değerinde kaçak elektrik kullandıkları gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alındığını, 6'sının suçlu bulunarak 6 ay hapis ve para cezasına çarptırıldığını duyurdu. Üst düzey polis memuru Hakemal Hawari, "Kripto madencileri elektrik çaldı. Elektrik kesintilerine neden olabileceğinden bu eylemleri can ve mal için tehlikeli" diye konuştu.


Yüksek miktarda enerji ve işlem gücüne ihtiyaç duyulan kripto madenciliği, bilgisayarların yeni sanal para birimi basması ve işlemleri doğrulaması için gerekli.

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