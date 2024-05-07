Malezya’da ağaç devrildi: 1 kişi öldü, 17 araçta hasar oluştu | Video
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yol kenarındaki dev bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 17 araçta ise hasar meydana geldi.
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