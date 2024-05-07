Malezya’da ağaç devrildi: 1 kişi öldü, 17 araçta hasar oluştu | Video 07.05.2024 | 15:50 Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yol kenarındaki dev bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 17 araçta ise hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un merkezindeki Jalan Sultan İsmail yolu üzerinde bulunan dev bir ağaç, yağış sırasında devrildi. O anlar araç kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisten ve itfaiyeden yapılan açıklamaya göre ağacın devrilmesiyle 47 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 17 araçta ise hasar meydana geldi. Ağacın bazı dallarının yola paralel uzanan yüksek bir monoray hattının üzerine düşmesiyle monoray hizmetlerinde aksamalar yaşandı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.