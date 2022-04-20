Malezya'da gözaltı merkezinden kaçan göçmenlere araç çarptı: 6 ölü | Video

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Malezya'da tutuldukları gözaltı merkezinden kaçan Arakanlı Müslümanlara otoyolda seyir halindeki aracın çarpması sonucu 2'si çocuk 6 göçmen hayatını kaybetti.
İsyan öncesi kampta 137'si çocuk olmak üzere 664 Arakanlı Müslüman bulunuyordu.
Mülteci ve sığınmacıların "yasadışı" göçmenler olarak görüldüğü ve Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Malezya, Myanmar'daki zulümden ve Bangladeş'teki mülteci kamplarından kaçan Arakanlı Müslümanların tercih ettiği bir rota olarak biliniyor. Ancak 2020'den bu yana ülkeye gelen binlerce kişi, Malezyalı yetkililerin korona virüs salgınıyla mücadele için aldığı kararla toplanarak kalabalık gözaltı merkezlerinde tutuluyor.