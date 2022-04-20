Malezya'da gözaltı merkezinden kaçan göçmenlere araç çarptı: 6 ölü | Video

Malezya'da tutuldukları gözaltı merkezinden kaçan Arakanlı Müslümanlara otoyolda seyir halindeki aracın çarpması sonucu 2'si çocuk 6 göçmen hayatını kaybetti.

Malezya Göçmenlik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre Penang eyaletinde göçmenlerin geçici olarak tutulduğu Sungai Bakap gözaltı merkezinde isyan çıktı. Toplam 582 Arakanlı Müslüman kapıları ve bariyerleri kırarak merkezden kaçtı. İsyanın nedeni henüz bilinmezken, 362'si kısa süre sonra yakalandı. Penang polis şefi Mohamad Shuhaily Mohamad Zain gazetecilere yaptığı açıklamada, gözaltı merkezinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bir otoyolu geçmeye çalışan göçmenlere yoldan geçen araçların çarptığını, 2'si erkek, 2'si kadın ve 2'si çocuk olmak üzere 6 Arakanlı Müslümanın hayatını kaybettiğini aktardı.İsyan öncesi kampta 137'si çocuk olmak üzere 664 Arakanlı Müslüman bulunuyordu.Mülteci ve sığınmacıların "yasadışı" göçmenler olarak görüldüğü ve Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Malezya, Myanmar'daki zulümden ve Bangladeş'teki mülteci kamplarından kaçan Arakanlı Müslümanların tercih ettiği bir rota olarak biliniyor. Ancak 2020'den bu yana ülkeye gelen binlerce kişi, Malezyalı yetkililerin korona virüs salgınıyla mücadele için aldığı kararla toplanarak kalabalık gözaltı merkezlerinde tutuluyor.