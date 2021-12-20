Malezya’da selde 3 kişi hayatını kaybetti | Video

Malezya’da günler süren şiddetli yağış sonrasında meydana gelen selde 35 bin kişi evsiz kaldı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Malezya'da 3 gündür etkili olan şiddetli yağış sonucunda meydana gelen selde çok sayıda kişi evsiz kalırken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın sabah saatlerinde durmasıyla birlikte bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı. Sular altında kalan evlerden 10 binden fazla insan tahliye edilirken, birçok kişi ise otoyollarda mahsur kaldı. Selangor eyaleti başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde arama kurtarma ekipleri görevlendirildi.Malezya Başbakanı İsmail Yakub, yağışın şiddetinin beklenenden fazla olduğuna dikkat çekerek, bir ay içinde yağması gereken toplam yağış miktarının, Cumartesi günü etkili olduğunu söyledi. Yakub, ayrıca selde zarar görenler için yardımda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.