Video Dünya Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü | Video

Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü | Video

Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü | Video
02.07.2021 | 16:28

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Maltalı sporcu Neil Agius, İtalya'nın Linosa Adası'ndan Malta'ya 52 saat durmadan yüzdü.

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Maltalı sporcu Neil Agius bir ilke imza attı. 35 yaşındaki sporcu, İtalya'nın Linosa Adası ile ülkesi Malta arasındaki 152.6 kilometrelik mesafeyi ara vermeden yüzmeyi başardı. Pazartesi günü İtalya'nın Linosa Adası'ndan ayrılan Agius, 52 saat süren serüveni tamamlayarak Malta'nın Gozo adasına ulaştı. Adaya varmasının ardından kıyıda bekleyenlerin sevinç çığlıkları ile karşılaşan Maltalı sporcu, denizdeki plastik kirliliğine dikkat çekmek için ara vermeden yüzdü.

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