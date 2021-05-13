Video Dünya Maorili vekil haka dansı yaptı, parlamento toplantısından atıldı | Video

Maorili vekil haka dansı yaptı, parlamento toplantısından atıldı | Video

Maorili vekil haka dansı yaptı, parlamento toplantısından atıldı | Video
13.05.2021 | 15:25

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Yeni Zelanda’da Maorili vekil Rawiri Waititi, Maorililerin yerel dansı olan haka danslı protestosu nedeniyle parlamento toplantısından atıldı.

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Yeni Zelanda'da dün parlamentoda gerçekleştirilen toplantıda sağlık sistemine ilişkin kapsamlı değişiklikler ele alındığı sırada Maorili vekil Rawiri Waititi ile diğer milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Maori Partisi Eş Başkanı Waititi tartışma sırasında, meclisteki milletvekillerinin sağlık sistemi konusundaki fikirlerinin bölücü olduğunu öne sürerek, vekilleri ırkçılıkla suçladı. Waititi'nin, Maori halkının "sürekli hakaret yağmuruna" maruz kaldığını ve meclisin artık itibarını kaybettiğini söylemesinin ardından ise tansiyon yükseldi. Yeni Zelanda Parlamentosu Başkanı Trevor Mallard, Waititi'ye oturmasını söyleyerek, mikrofonunu kapattı. Waititi ise Maorililerin yerel dansı olan hakayı icra ederek, Mallard'ı protesto etti. Waititi, dansla birlikte şarkı da söylerken, Mallard'ın ''Waititi şimdi parlamentodan ayrılacak" sözlerine rağmen dansına devam etti.

Haka danslı protestosu nedeniyle parlamento toplantısından atılan Waititi, beraberinde partinin diğer Eş Başkanı Debbie Ngarewa-Packer ile salondan ayrıldı.

DAHA ÖNCE DE KRAVAT KRİZİ NEDENİYLE TOPLANTIDAN ATILMIŞTI
Waititi daha önce de kravat yerine Maori halkına ait geleneksel bir kolye taktığı için parlamento toplantısından atılmıştı. Parlamento Başkanı Mallard söz konusu kararın gerekçesini kravat takma zorunluluğuna uyulmaması şeklinde açıklamış fakat tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Daha sonra ise mecliste kravat takmanın tercihe bağlı olduğuna karar verilmişti.

BAŞBAKAN DA WAİTİTİ'Yİ SAVUNMUŞTU
Başbakan Jacinda Ardern de Waititi'yi savunarak, milletvekillerinin kravat takmamasına bir itirazı olmadığını söylemişti. Ardern, "Bundan çok daha önemli sorunlarımız var. Yeni Zelandalıların kravat gibi bir derdi olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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