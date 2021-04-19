Mars gezegenindeki tarihi anlar kamerada! İnsanlık tarihinde bir ilk...
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OTOMATİK OYNAT
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Mars gezegenindeki tarihi anlar kamerada! İnsanlık tarihinde bir ilk... 19.04.2021 | 14:09
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Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın! 19.04.2021 | 13:15
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Tekerlek taktığı 'Jet ski' ile karayolunda böyle sürat yaptı! 19.04.2021 | 08:38
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Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 16:57
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Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 15:26
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İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 18.04.2021 | 14:26
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Polonya’da genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 16.04.2021 | 16:52
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Biden'dan bir gaf daha. Putin yerine "Klutin" dedi | Video 16.04.2021 | 16:33
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Las Vegas'ta UFO görüldü iddiası | Video 16.04.2021 | 14:55
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Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı 16.04.2021 | 12:33
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Pfizer'dan Covid-19 aşısında "üçüncü doz" açıklaması | Video 16.04.2021 | 11:45
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ABD'de maske takmak istemeyen şahıs polise saldırdı | Video 16.04.2021 | 07:09
Mars gezegeninde ilk defa bir hava aracı kullanıldı! NASA'nın Perseverance görevi kapsamında; 1,8 kilo ağırlığındaki hava aracı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.