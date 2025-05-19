Video Dünya Mehteran Birliği’nden Times Meydanı’nda görkemli konser | Video
Mehteran Birliği’nden Times Meydanı’nda görkemli konser | Video

Mehteran Birliği’nden Times Meydanı’nda görkemli konser | Video

19.05.2025 | 08:55

New York’un ünlü Times Meydanı, Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali kapsamında Türkiye’den gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin konserine ev sahipliği yaptı. 60 kişilik ekibin sahne aldığı gösteri, Türk ve Amerikalı izleyicilerden büyük ilgi gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali çerçevesinde Times Meydanı'nda sahne alan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, izleyenlere tarihi bir müzik ziyafeti sundu. 60 kişilik ekibin yer aldığı gösteride, Osmanlı dönemine ait marşlar ve geleneksel ezgiler yankılandı.

MEHTER MARŞLARINA YOĞUN İLGİ
Times Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere hem Türk vatandaşları hem de Amerikalı turistler yoğun ilgi gösterdi. Mehteran Birliği'nin marşları eşliğinde bayraklarla alanı dolduran izleyiciler, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek o anları ölümsüzleştirdi. Özellikle "Ceddin Deden", "Genç Osman" gibi tarihi marşlar büyük alkış aldı.

New York Başkonsolosluğu başta olmak üzere birçok Türk sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de konsere katıldı. Mehter takımının tarihi kıyafetlerle gerçekleştirdiği performans, şehirde adeta kültürel bir şölen havası estirdi. Festival kapsamında düzenlenen bu konser, Türk kültürünün tanıtımına önemli katkı sağladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehteran Birliği’nden Times Meydanı’nda görkemli konser | Video 08:15
Mehteran Birliği’nden Times Meydanı’nda görkemli konser | Video 19.05.2025 | 08:55
Papa 14’üncü Leo binlerce kişinin katıldığı törenle birlikte resmen göreve başladı 00:56
Papa 14'üncü Leo binlerce kişinin katıldığı törenle birlikte resmen göreve başladı 18.05.2025 | 16:31
İsrail’in yardım geçişine izin vermediği Gazze’de Filistinliler açlıkla karşı karşıya | Video 06:56
İsrail'in yardım geçişine izin vermediği Gazze'de Filistinliler açlıkla karşı karşıya | Video 18.05.2025 | 16:25
ABD’de bir klinikte patlama: 1 ölü | Video 06:55
ABD’de bir klinikte patlama: 1 ölü | Video 18.05.2025 | 13:50
İsrail’in Gazze’de gece boyu düzenlediği saldırılarda can kaybı 125’e yükseldi | Video 01:03
İsrail’in Gazze’de gece boyu düzenlediği saldırılarda can kaybı 125’e yükseldi | Video 18.05.2025 | 13:28
ABD’de kasırga felaketi: Üç eyalette can kaybı 27’ye yükseldi | Video 00:57
ABD’de kasırga felaketi: Üç eyalette can kaybı 27’ye yükseldi | Video 18.05.2025 | 12:21
İsrail ordusu bir kez daha Gazze’de sivilleri hedef aldı: En az 35 ölü | Video 00:38
İsrail ordusu bir kez daha Gazze’de sivilleri hedef aldı: En az 35 ölü | Video 18.05.2025 | 08:44
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı | Video 02:31
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı | Video 18.05.2025 | 08:43
Dünya, Erdoğan diplomasisini konuşuyor! Taraflardan peş peşe açıklama geldi: İstanbul’da çıkan sonuçtan memnunuz | Video 15:14
Dünya, Erdoğan diplomasisini konuşuyor! Taraflardan peş peşe açıklama geldi: "İstanbul'da çıkan sonuçtan memnunuz" | Video 16.05.2025 | 16:51
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Avrupa Siyasi Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video 09:54
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Siyasi Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video 16.05.2025 | 15:03
Bakan Fidan’dan Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinin açılışında önemli açıklamalar | Video 02:44
Bakan Fidan'dan Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinin açılışında önemli açıklamalar | Video 16.05.2025 | 13:49
Türkiye’de nükleer zirve! Avrupa-İran masası İstanbul’da kuruluyor | Video 02:15
Türkiye'de nükleer zirve! Avrupa-İran masası İstanbul'da kuruluyor | Video 16.05.2025 | 11:44
SON DAKİKA: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi başladı! İşte görüşmeden ilk kare | Video 01:00
SON DAKİKA: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi başladı! İşte görüşmeden ilk kare | Video 16.05.2025 | 11:17
ABD Başkanı Trump’tan flaş açıklama: Eve dönüyorum! | Video 00:24
ABD Başkanı Trump’tan flaş açıklama: "Eve dönüyorum!" | Video 16.05.2025 | 11:15
SON DAKİKA: Heyetler Dolmabahçe’ye ulaştı! Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirve birazdan başlayacak | Video 13:57
SON DAKİKA: Heyetler Dolmabahçe'ye ulaştı! Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirve birazdan başlayacak | Video 16.05.2025 | 10:32
Trump: Putin ve ben bir araya gelene kadar Ukrayna konusunda hiçbir şey olmayacak | Video 02:11
Trump: "Putin ve ben bir araya gelene kadar Ukrayna konusunda hiçbir şey olmayacak" | Video 15.05.2025 | 16:30
İsrail gece boyunca Gazze’yi vurdu | Video 01:54
İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu | Video 15.05.2025 | 12:34
Meksika’da katliam gibi kaza: 21 ölü | Video 00:37
Meksika'da katliam gibi kaza: 21 ölü | Video 15.05.2025 | 11:07
Trump: Yarın İstanbul’a gelebilirim | Video 06:29
Trump: "Yarın İstanbul'a gelebilirim" | Video 15.05.2025 | 10:27
NATO Dışişleri Bakanları Antalya’da! Masada hangi konular var? | Video 08:57
NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da! Masada hangi konular var? | Video 15.05.2025 | 10:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY