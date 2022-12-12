Video Dünya Mekke'de şiddetli yağış: Eğitime ara verildi | Video
Mekke'de şiddetli yağış: Eğitime ara verildi | Video

Mekke'de şiddetli yağış: Eğitime ara verildi | Video

12.12.2022 | 15:21

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Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi.

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Suudi Arabistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM) tarafından yapılan açıklama dün Mekke bölgesinin Cidde, Rabigh, Taif, Jamum, Al-Kamil, Khulais, Al-Laith, Al-Qunfudhah, Al-Ardiyat, Adham, Maysan kentlerinde başlayan sağanak yağışların perşembeye kadar sürebileceği ve bu süre zarfında zaman zaman sel felaketleri yaşanabileceği belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle şiddetli fırtına ve dolu riskine karşı da halka uyarılarda bulunulurken, mümkün olduğunca evde kalma çağrısı yapıldı.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok kentte de eğitime ara verildi. Mekke bölgesinde bugün okullar tatil edilirken, Cidde'de eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

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