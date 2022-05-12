Video Dünya Meksika, 84 orman yangını ile mücadele ediyor | Video
Meksika, 84 orman yangını ile mücadele ediyor | Video

Meksika, 84 orman yangını ile mücadele ediyor | Video

12.05.2022 | 08:45

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Meksika'da kurak ve sıcak hava şartları orman yangınlarında artışa neden oldu. Ülke genelinde aktif olan yangını sayısının son 24 saatte 64’den 84’e yükseldiği bildirildi.

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Meksika son günlerde 45 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları ve yaşanan kuraklık orman yangınlarında artışa neden oldu. Meksika Ulusal Orman Komisyonu, ülke genelinde 84 farklı noktada aktif orman yangını bulunduğunu açıklarken, bir gün önce mevcut olan 64 orman yangınına 24 saat içerisinde 20 yeni yangın daha eklendiğini ifade etti.

Meksika'daki 32 eyaletin 12'sinde hava sıcaklıkları son günlerde 45 dereceye ulaşırken, ülkenin yüzde 77'sinin kuraklıktan etkilendiği bildirildi. Yetkililer, ülkede bu yıl beklenenden yüzde 23 daha az yağış görüldüğünü bu yüzden de orman yangınlarında ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

Yangınlar ülkenin daha çok kuzeyindeki Chihuahua, Durango ve Coahuila eyaletlerinde görülürken, 32 eyaletin 19'unda en az bir aktif orman yangını mevcut olduğu ifade edildi. Ülkede şu anda aktif olan yangınlarda ilk belirlemelere göre 9 bin 195 hektarlık alanın kül olduğu açıklandı.

Ülke genelindeki tüm orman yangınlarında 2 bin 616 itfaiyecinin ve helikopterlerin görev aldığı bildirilirken, yerel halktan gönüllülerin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği ifade edildi.

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