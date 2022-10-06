Meksika’da 3 katlı bina çöktü | Video

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Meksika’da 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Bina çökmeden önce 40 kişi tahliye edildi.
Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Vatandaş Koruma Bakanlığı'ndan yetkililer, hazırladıkları ilk raporda, olayın binanın çatısının yıkılmasından kaynaklandığını bildirirken, yapının zaten hasarlı olduğuna ve bakımlarının yapılmadığına dikkat çekti.