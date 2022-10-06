Video Dünya Meksika’da 3 katlı bina çöktü | Video
Meksika’da 3 katlı bina çöktü | Video

Meksika’da 3 katlı bina çöktü | Video

06.10.2022 | 00:02

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Meksika’da 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Bina çökmeden önce 40 kişi tahliye edildi.

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Meksika'nın başkenti Mexico City'de 3 katlı bir bina çöktü. Binada bulunan 1 kişi enkaz altında kalarak yaralı olarak çıkarıldı. Bina çökmeden önce ise 40 kişinin tahliye edilmesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Bina sakinleri ilk olarak bir gürültü duyduklarını ve ardından korkuyla evlerini terk ettiklerini söylerken, binanın tahliyesinden hemen sonra ise çökmenin yaşandığını ifade etti. Binada 8 ailenin yaşadığı ve 3 dairenin ise tamamen yıkıldığı belirtildi.
Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Vatandaş Koruma Bakanlığı'ndan yetkililer, hazırladıkları ilk raporda, olayın binanın çatısının yıkılmasından kaynaklandığını bildirirken, yapının zaten hasarlı olduğuna ve bakımlarının yapılmadığına dikkat çekti.

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