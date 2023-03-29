Meksika’da 3 katlı evde yangın: 7 ölü | Video
Meksika’nın Baja California eyaletindeki 3 katlı bir evde çıkan yangında 2’si çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Baja California eyaletinde yer alan Tijuana şehrinde 3 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yangında 2'si çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, alevleri kontrol altına aldıktan sonra girdikleri evde 7 kişinin yanmış cesetlerine ulaştı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ev sakinlerinin sabaha karşı meydana gelen yangın sırasında uykuda oldukları ve kaçamadıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Baja California Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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