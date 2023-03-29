Video Dünya Meksika’da 3 katlı evde yangın: 7 ölü | Video
Meksika’da 3 katlı evde yangın: 7 ölü | Video

Meksika’da 3 katlı evde yangın: 7 ölü | Video

29.03.2023 | 08:41

Meksika’nın Baja California eyaletindeki 3 katlı bir evde çıkan yangında 2’si çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'nın Baja California eyaletinde yer alan Tijuana şehrinde 3 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yangında 2'si çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, alevleri kontrol altına aldıktan sonra girdikleri evde 7 kişinin yanmış cesetlerine ulaştı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ev sakinlerinin sabaha karşı meydana gelen yangın sırasında uykuda oldukları ve kaçamadıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Baja California Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Wüst iftar yemeği verdi | Video 03:08
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Wüst iftar yemeği verdi | Video 29.03.2023 | 08:41
Meksika’da 3 katlı evde yangın: 7 ölü | Video 00:20
Meksika’da 3 katlı evde yangın: 7 ölü | Video 29.03.2023 | 08:41
ABD’deki kanlı okul baskınında korkunç detaylar: Haritalı plan, kurbanlarını böyle seçmiş | Video 02:12
ABD'deki kanlı okul baskınında korkunç detaylar: Haritalı plan, kurbanlarını böyle seçmiş | Video 28.03.2023 | 10:41
SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı | Video 01:27
SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı | Video 27.03.2023 | 16:49
California’da feci kaza kamerada! Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı | Video 00:28
California'da feci kaza kamerada! Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı | Video 27.03.2023 | 13:25
Japonya’da verdikleri konserlerin gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacaklar | Video 06:13
Japonya'da verdikleri konserlerin gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacaklar | Video 27.03.2023 | 12:30
İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, sokaklar ateş altında | Video 01:43
İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, sokaklar ateş altında | Video 27.03.2023 | 09:51
İsrail’de Savunma Bakanı’nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı | Video 06:08
İsrail'de Savunma Bakanı’nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı | Video 27.03.2023 | 08:45
Hindistan’da helikopter iniş yaptığı sırada düştü | Video 01:40
Hindistan’da helikopter iniş yaptığı sırada düştü | Video 27.03.2023 | 08:45
Fransız Senatosu’ndan PKK’ya onur madalyası | Video 00:55
Fransız Senatosu'ndan PKK'ya onur madalyası | Video 26.03.2023 | 15:26
İsrailli yerleşimciler, Filistinli ailenin evini ateşe verdi | Video 04:18
İsrailli yerleşimciler, Filistinli ailenin evini ateşe verdi | Video 26.03.2023 | 12:23
Tayland’da Müslüman turistler için helal sertifikalı restoranlar | Video 04:22
Tayland'da Müslüman turistler için helal sertifikalı restoranlar | Video 26.03.2023 | 08:30
Fransa’da Dünya Saati etkinliği | Video 03:14
Fransa'da Dünya Saati etkinliği | Video 26.03.2023 | 08:30
Fransa’da göç yasası protesto edildi | Video 08:06
Fransa'da göç yasası protesto edildi | Video 25.03.2023 | 22:21
Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu | Video 02:17
Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu | Video 25.03.2023 | 16:47
İspanya’daki orman yangınında 4 bin hektardan fazla alan kül oldu | Video 03:16
İspanya’daki orman yangınında 4 bin hektardan fazla alan kül oldu | Video 25.03.2023 | 14:24
ABD, Suriye’deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi | Video 00:07
ABD, Suriye'deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi | Video 25.03.2023 | 11:59
İranlı milislerden ABD üssüne saldırı! | Video 00:08
İranlı milislerden ABD üssüne saldırı! | Video 25.03.2023 | 11:56
Suriye’de sıcak çatışma! ABD savaş uçakları havalandı | Video 00:20
Suriye’de sıcak çatışma! ABD savaş uçakları havalandı | Video 25.03.2023 | 11:53
ABD’de hortum felaketi: 11 ölü! | Video 00:20
ABD’de hortum felaketi: 11 ölü! | Video 25.03.2023 | 11:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA