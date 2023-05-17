Video Dünya Meksika’da 4 katlı binada patlama: 28 yaralı | Video
Meksika’da 4 katlı binada patlama: 28 yaralı | Video

Meksika’da 4 katlı binada patlama: 28 yaralı | Video

17.05.2023 | 08:37

Meksika’da 4 katlı binada meydana gelen patlama sonucu 28 kişi yaralandı.

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Meksika'nın Baja California eyaletinde yer alan Tijuana şehrindeki 2 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 3'ü ağır toplam 28 kişi yaralanırken, 2 kişi enkaz altında kaldı. Patlama nedeniyle bina çevresinde bulunan araçlarda da hasar meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sivil savunma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, bölgeye gelen 7 ambulansla tedavi için hastaneye kaldırılırken, sivil savunma ekipleri enkaz altıda kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yetkililer, şu ana kadar enkaz altında kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

AYNI BİNADA DAHA ÖNCEDE PATLAMA MEYDANA GELMİŞ
Tijuana Şehri Sivil Koruma Kurumu, binanın daha önceden kullanılmasının riskli olması sebebiyle mühürlendiğine dikkat çekerken, patlamanın nedeninin ise henüz belirlenemediğini belirtti. Görgü tanıkları ise, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti ve aynı binada 4 yıl önce de başka bir patlamanın yaşandığını söyledi.

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