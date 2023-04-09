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Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video

Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video

09.04.2023 | 00:03

Meksika’da bir havuzlu turizm tesisinde 10 metrelik bir ağacın devrilmesi sonucu 1 bebek hayatını kaybetti, tesiste bulunan 12 kişi yaralandı.

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