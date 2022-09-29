Video Dünya Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı | Video
Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı | Video

Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı | Video

29.09.2022 | 08:46

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Meksika’da sokak arasında aşırı hız yapan araç defalarca takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Meksika'nın Veracruz eyaletinde yer alan Poza Rica şehrinde sokak arasında aşırı hız yapan araç defalarca takla attı. Kaza sırasında aracın camından fırlayarak kaldırıma çarpan 16 yaşındaki Amelia Salas hayatını kaybederken, aracın sürücüsü olduğu belirlenen Regina Vera ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonrası gençlerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, olay yerine sağlık personeli araçtan fırlayan genç kızın olay sırasında hayatını kaybettiğini tespit etti.

Görgü tanıkları, gençlerin kazadan önce bölgede hız yaparak bir süre eğlendiklerini ifade ederken, araçta toplam 5 kişinin bulunduğunu ve 3'ünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığını aktardı. Veracruz Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, kazadan sonra kaçan gençlerin yakalanması için çalışıldığını bildirdi.

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