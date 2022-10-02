Meksika’da askeri helikopter düştü: 3 ölü, 2 yaralı

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Meksika'nın Tabasco eyaletinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.