Meksika’da belediye binasına silahlı saldırı: 19 ölü | Video

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Meksika’da belediye binasına düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarının ifadesine göre silahlı kişilerin belediye binasına iki minibüsle geldikleri ve aynı saatlerde Belediye Başkanı Mendoza'nın akrabalarının bulunduğu iki eve daha saldırı düzenlendiği öğrenildi. Guerrero Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, saldırganların henüz yakalanamadığı bildirildi.
Yapılan saldırı, sosyal medyada yayınlanan bir video ile Los Tequileros adlı suç örgütü tarafından üstlenildi.