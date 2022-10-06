Video Dünya Meksika’da belediye binasına silahlı saldırı: 19 ölü | Video
Meksika’da belediye binasına silahlı saldırı: 19 ölü | Video

Meksika’da belediye binasına silahlı saldırı: 19 ölü | Video

06.10.2022 | 10:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! Tayland’da bir kreşe korkunç saldırı: 31 ölü | Video 01:00
SON DAKİKA! Tayland'da bir kreşe korkunç saldırı: 31 ölü | Video 06.10.2022 | 11:12
Meksika’da belediye binasına silahlı saldırı: 19 ölü | Video 02:21
Meksika’da belediye binasına silahlı saldırı: 19 ölü | Video 06.10.2022 | 10:17
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: 15 ölü | Video 01:13
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: 15 ölü | Video 06.10.2022 | 10:10
Yunanistan’da mültecileri taşıyan iki tekne alabora oldu! En az 15 kişi öldü | Video 01:22
Yunanistan'da mültecileri taşıyan iki tekne alabora oldu! En az 15 kişi öldü | Video 06.10.2022 | 09:41
Belçika’da demiryolu çalışanları greve gitti | Video 05:56
Belçika'da demiryolu çalışanları greve gitti | Video 06.10.2022 | 00:02
Çekya’da Ukrayna Büyükelçiliğine boyalı saldırı | Video 00:44
Çekya’da Ukrayna Büyükelçiliğine boyalı saldırı | Video 06.10.2022 | 00:02
Meksika’da 3 katlı bina çöktü | Video 00:31
Meksika’da 3 katlı bina çöktü | Video 06.10.2022 | 00:02
Ukrayna, Herson bölgesindeki bir köyü geri aldı | Video 00:20
Ukrayna, Herson bölgesindeki bir köyü geri aldı | Video 05.10.2022 | 22:29
SpaceX, ISS’ye 3 astronot ve 1 kozmonot gönderdi | Video 05:45
SpaceX, ISS’ye 3 astronot ve 1 kozmonot gönderdi | Video 05.10.2022 | 21:31
Aliyev: Azerbaycan; düşmanlığı, nefreti sona erdirmek ve yeni bir barış sayfası açmak istiyor | Video 04:46
Aliyev: "Azerbaycan; düşmanlığı, nefreti sona erdirmek ve yeni bir barış sayfası açmak istiyor" | Video 05.10.2022 | 20:23
Rusya’da kısmi seferberlikle göreve çağrılan yedek askerlerin eğitimleri sürüyor | Video 06:13
Rusya'da kısmi seferberlikle göreve çağrılan yedek askerlerin eğitimleri sürüyor | Video 05.10.2022 | 16:51
Paris’te lüks markalarda ikinci el modası | Video 07:34
Paris’te lüks markalarda ikinci el modası | Video 05.10.2022 | 14:00
Ukrayna First Lady’si Zelenska esir takasında kurtarılan Azov komutanlarıyla İstanbul’da bir araya geldi | Video 02:54
Ukrayna First Lady'si Zelenska esir takasında kurtarılan Azov komutanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi | Video 05.10.2022 | 12:54
Rusya’dan kaçtı denilen ünlü spiker İstanbul’da ortaya çıktı | Video 00:35
"Rusya'dan kaçtı" denilen ünlü spiker İstanbul'da ortaya çıktı | Video 05.10.2022 | 10:46
Google’dan Türkiye’ye çifte standart! Yunan’ı gizledi, Türk üssünü ifşa etti | Video 01:21
Google'dan Türkiye'ye çifte standart! Yunan'ı gizledi, Türk üssünü ifşa etti | Video 05.10.2022 | 10:37
Almanya’da odun hırsızlığı! Enerji krizinin ardından soygun vakaları arttı | Video 02:31
Almanya'da odun hırsızlığı! Enerji krizinin ardından soygun vakaları arttı | Video 05.10.2022 | 10:29
İran’daki Amini protestoları liselere sıçradı! Öğrencilerden “Diktatöre ölüm” sloganı | Video 03:35
İran’daki Amini protestoları liselere sıçradı! Öğrencilerden “Diktatöre ölüm” sloganı | Video 04.10.2022 | 23:23
Muson yağmurları Tayland’da sele neden oldu | Video 03:05
Muson yağmurları Tayland’da sele neden oldu | Video 04.10.2022 | 20:36
Hindistan’da çığ felaketi: 10 ölü, 11 kayıp | Video 00:44
Hindistan'da çığ felaketi: 10 ölü, 11 kayıp | Video 04.10.2022 | 17:32
ABD’de okul tuvaletine giren çakal doğaya bırakıldı | Video 01:02
ABD'de okul tuvaletine giren çakal doğaya bırakıldı | Video 04.10.2022 | 17:13

Meksika’da belediye binasına düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Totolapan şehrinde belediye binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Totolapan Belediye Başkanı Conrado Alameda Mendoza ve babası ile birlikte toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre silahlı kişilerin belediye binasına iki minibüsle geldikleri ve aynı saatlerde Belediye Başkanı Mendoza'nın akrabalarının bulunduğu iki eve daha saldırı düzenlendiği öğrenildi. Guerrero Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, saldırganların henüz yakalanamadığı bildirildi.

Yapılan saldırı, sosyal medyada yayınlanan bir video ile Los Tequileros adlı suç örgütü tarafından üstlenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA