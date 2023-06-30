Meksika’da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı | Video
Meksika’da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 5 ulusal muhafız yaralandı.
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