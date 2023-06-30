Video Dünya Meksika’da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı | Video
Meksika’da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı | Video

Meksika’da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı | Video

30.06.2023 | 08:32

Meksika’da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 5 ulusal muhafız yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Celaya kentinde vatandaşlar şüpheli bir aracı fark ettikten sonra polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri bomba yüklü olduğu belirtilen aracı kontrol etmeye gitti. Terk edilmiş halde duran araç kontrol sırasında patlayarak alev aldı. Kaza sonucu 5 ulusal muhafız yaralanırken alevler diğer araçlara sıçradı. Bazı evlerin ise camları kırıldı. Hastaneye kaldırılan muhafızların durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı | Video 00:56
Meksika’da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı | Video 30.06.2023 | 08:32
Fransa’daki isyan Belçika’ya da sıçradı | Video 01:04
Fransa'daki isyan Belçika'ya da sıçradı | Video 30.06.2023 | 08:32
Kenya Devlet Başkanı Ruto’dan Macron’a IMF ve dolar ayarı | Video 01:53
Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan Macron'a IMF ve dolar ayarı | Video 29.06.2023 | 12:35
Titan denizaltısının enkazı bulundu! İçindeki insan kalıntıları... | Video 01:19
Titan denizaltısının enkazı bulundu! İçindeki insan kalıntıları... | Video 29.06.2023 | 10:59
Meksika’da 14 polis kaçırıldı | Video 01:23
Meksika'da 14 polis kaçırıldı | Video 29.06.2023 | 08:35
Meksika’da havai fişek atölyelerinde patlama | Video 00:37
Meksika'da havai fişek atölyelerinde patlama | Video 29.06.2023 | 08:35
İran’da öfkeli kalabalık polis aracını ateşe verdi | Video 00:24
İran’da öfkeli kalabalık polis aracını ateşe verdi | Video 29.06.2023 | 08:35
İsveç’ten bir provokasyon daha! Bayramda Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin verildi | Video 07:46
İsveç'ten bir provokasyon daha! Bayramda Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verildi | Video 28.06.2023 | 15:19
Hacılar Mina’da şeytan taşladı | Video 00:55
Hacılar Mina’da şeytan taşladı | Video 28.06.2023 | 13:31
Mekke’de 1,8 milyon hacı bayram namazını kıldı | Video 02:58
Mekke’de 1,8 milyon hacı bayram namazını kıldı | Video 28.06.2023 | 12:42
Mescid-i Aksa’da toplanan 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 02:12
Mescid-i Aksa’da toplanan 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 28.06.2023 | 12:42
Türkiye’den Çekya’ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi | Video 00:40
Türkiye’den Çekya’ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi | Video 27.06.2023 | 16:40
Beyrut’ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 03:11
Beyrut'ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 27.06.2023 | 16:39
Şili’de sellerde bin 421 ev yıkıldı | Video 05:26
Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı | Video 27.06.2023 | 13:55
Putin orduya seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk | Video 00:55
Putin orduya seslendi: "İç savaşı fiilen durdurduk" | Video 27.06.2023 | 14:29
Biden’dan ilginç şaka: Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım | Video 00:27
Biden’dan ilginç şaka: "Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım" | Video 27.06.2023 | 12:16
İtalya’da Kolezyum’a isim kazıyan turist aranıyor | Video 00:11
İtalya’da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor | Video 27.06.2023 | 12:16
Rus uçakları, ülke sınırına yaklaşan İngiliz uçaklarını engelledi | Video 00:13
Rus uçakları, ülke sınırına yaklaşan İngiliz uçaklarını engelledi | Video 27.06.2023 | 10:47
Putin: Wagner askerleri ya kontrat imzalayacaklar ya da Belarus’a gidecekler | Video 06:05
Putin: "Wagner askerleri ya kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler" | Video 27.06.2023 | 08:39
Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp | Video 00:23
Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp | Video 27.06.2023 | 08:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA