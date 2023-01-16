Video Dünya Meksika’da çarpışan 2 araç 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 20 yaralı | Video
Meksika’da çarpışan 2 araç 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 20 yaralı | Video

Meksika’da çarpışan 2 araç 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 20 yaralı | Video

16.01.2023 | 23:06

Meksika’da çarpışan bir minibüs ile bir otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

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