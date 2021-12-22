Video Dünya Meksika’da cenaze törenine silahlı saldırı: 2 ölü | Video
Meksika’da cenaze törenine silahlı saldırı: 2 ölü | Video

Meksika’da cenaze törenine silahlı saldırı: 2 ölü | Video

22.12.2021 | 10:04

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Meksika’da bir cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Meksika'nın Guanajuato eyaletinin San Francisco del Rincon şehrinde bir mezarlıktaki cenaze töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Cenazeye katılanlar dua ettikleri sırada silah sesleri ile büyük paniğin yaşandığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Francisco'nun cenaze töreni yapılan ve birkaç gün önce gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden kişinin erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları saldırının mezarlığa motosikletle gelen 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini söylerken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ancak tutuklanan olmadığını açıkladı.

Saldırının Jalicsco Yeni Jenerasyon Karteli (CJNG) ile San Francisco del Rincon şehrinde bulunan suç grupları arasındaki anlaşmazlık sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

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