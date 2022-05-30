Video Dünya Meksika’da çöp alanında yangın | Video
Meksika’da çöp alanında yangın | Video

Meksika’da çöp alanında yangın | Video

30.05.2022 | 07:38

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Meksika'nın Chimalhuacan kentinde çöp döküm alanında çıkan yangın çevrede yaşayan vatandaşlarda paniğe neden oldu.

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Meksika'nın Chimalhuacan kentinde çöplerin boşaltıldığı arazide yangın çıktı. Kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgede yaşayan vatandaşlar evlerini terk etti.

Chimalhuacan Belediye Başkanı Xochitl Flores Jimenez yangının ardından yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 15 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınabildiğini ancak henüz söndürülemediğini belirtti. Yetkililer kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen yangının çöplüğün iç katmanlarında devam ettiğini açıklarken, bir hafta içerisinde tamamen söndürüleceğini bildirdi.

Can kaybının yaşanmadığı olay çevrede yaşayanlarda paniğe yol açarken, yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

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