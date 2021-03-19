Video Dünya Meksika'da dehşet! Polis konvoyuna saldırı: 13 ölü | Video

Meksika'da dehşet! Polis konvoyuna saldırı: 13 ölü | Video

Meksika'da dehşet! Polis konvoyuna saldırı: 13 ölü | Video
19.03.2021 | 10:49

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Meksika'da silahlı kişilerin pusuya yatarak polis konvoyuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 13 polis hayatını kaybetti.

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Meksika'da başkent Mexico City'nin güneybatısındaki Meksika eyaletine bağlı Coatepec Harinas'ın Llano Grande bölgesinde silahlı kişiler polis konvoyunu hedef aldı. Meksika Eyalet Güvenlik Bakanı Rodrigo Martinez-Celis, konvoyun çete üyeleri tarafından güpegündüz saldırıya uğradığını, 13 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu. Martinez-Celis, hayatı kaybedenlerden 8'inin eyalet polisi, 5'inin ise eyalet savcılığında görevli polis olduğu bilgisini paylaştı. Bakan Martinez-Celis, "Bu saldırı, Meksika devletine yapılmış bir saldırıdır. Yasanın tüm gücüyle ve desteğiyle saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.
Meksika Ulusal Muhafızları, saldırının faillerini bulabilmek için karadan ve havadan operasyon yürütüyor.

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