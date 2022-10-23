Video Dünya Meksika’da doğalgaz patlaması: 8 yaralı | Video
Meksika’da doğalgaz patlaması: 8 yaralı | Video

Meksika’da doğalgaz patlaması: 8 yaralı | Video

23.10.2022 | 08:50

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Meksika’da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 8 kişi yaralandı.

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Meksika'nın Guerrero eyaletinin Acapulco şehrinde bulunan bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer, patlama sebebiyle binada yaşayan 8 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, patlamanın yaşandığı dairede ciddi hasar meydana geldiği görüldü. Patlamanın, ocağı yakmaya çalışırken sızıntı sebebiyle biriken gazın patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi.

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