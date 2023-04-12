Video Dünya Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video
Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video

Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video

12.04.2023 | 00:07

Meksika’nın Tecamac şehrindeki dolu yağışının neden olduğu selde, cadde ve sokaklarda su yüksekliği 60 santimetreye kadar ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video 01:58
Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video 12.04.2023 | 00:07
Rusya’daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı | Video 02:37
Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı | Video 11.04.2023 | 12:53
ABD’de cami imamı secdede bıçaklandı! O anlar kamerada | Video 00:34
ABD'de cami imamı secdede bıçaklandı! O anlar kamerada | Video 11.04.2023 | 10:37
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video 00:20
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video 10.04.2023 | 16:50
Fransa’nın Marsilya kentinde bir anda çöken binada cansız bedenlere ulaşıldı | Video 00:27
Fransa'nın Marsilya kentinde bir anda çöken binada cansız bedenlere ulaşıldı | Video 10.04.2023 | 13:46
Düğünde panik! Gelin 5 saniyede 4 el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı | Video 00:27
Düğünde panik! Gelin 5 saniyede 4 el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı | Video 10.04.2023 | 11:23
İran’da 66 kız öğrenci daha zehirlendi! 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi | Video 02:00
İran’da 66 kız öğrenci daha zehirlendi! 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi | Video 10.04.2023 | 10:14
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 01:34
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 09.04.2023 | 00:03
Tayvan’da kamyonun sıkıştırdığı araç kağıt gibi ezildi | Video 00:37
Tayvan’da kamyonun sıkıştırdığı araç kağıt gibi ezildi | Video 08.04.2023 | 16:42
Batı Şeria’da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü | Video 01:22
Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü | Video 07.04.2023 | 13:57
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere saldırdı | Video 01:02
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere saldırdı | Video 07.04.2023 | 10:50
Paris’te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı! | Video 01:26
Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı! | Video 06.04.2023 | 13:27
ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı | Video 05:07
ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı | Video 06.04.2023 | 12:43
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı | Video 03:13
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı | Video 06.04.2023 | 09:22
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya çirkin saldırı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! | Video 00:15
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! | Video 06.04.2023 | 09:32
Gelinin eski sevgilisinin intikamı: Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi! Damat ve kardeşi öldü | Video 00:19
Gelinin eski sevgilisinin intikamı: Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi! Damat ve kardeşi öldü | Video 05.04.2023 | 14:07
Berlin’de şaşırtan görüntü: Kiralık ev için metrelerce kuyruk oluştu! | Video 00:09
Berlin'de şaşırtan görüntü: Kiralık ev için metrelerce kuyruk oluştu! | Video 05.04.2023 | 13:09
Hindistan’da çığ düştü: 6 ölü! | Video 01:10
Hindistan'da çığ düştü: 6 ölü! | Video 04.04.2023 | 14:39
Bugün hakim karşısına çıkacak olan Trump tutuklanacak mı? | Video 01:47
Bugün hakim karşısına çıkacak olan Trump tutuklanacak mı? | Video 04.04.2023 | 10:52
Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı | Video 01:52
Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı | Video 03.04.2023 | 19:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA