Video Dünya Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi | Video

Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi | Video

Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi | Video
13.08.2021 | 13:11

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Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 24 bin 975 vakanın tespit edilmesiyle Covid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını ve toplam vaka sayısının 3 milyon 45 bin 571’e yükseldiğini duyurdu.

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Korona virüs (Covid-19) salgınında 3. dalganın yaşandığı Meksika'da salgının başından bu yana günlük bazda en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 975 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 45 bin 571'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 608 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19'a bağlı toplam can kaybı 246 bin 811'e yükseldi. Bakanlığın son verilerinin ardından Meksika, toplam Covid-19 vakası sayısı sıralamasına dünyada 14'üncü, en çok can kaybının görüldüğü ülkeler sıralamasında ise ABD, Brezilya ve Hindistan'ın ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Ayrıca en çok vakanın görüldüğü ilk 3 eyalet ise Mexico City, Meksika Eyaleti ve Nuevo Leon olarak belirtilirken başkent Mexico City'de salgının artış hızı yüzde 4'e yükseldi. Ülke genelindeki hastanelerde doluluk oranlarında artış devam ederken, genel Covid-19 servislerindeki yataklarda yüzde 54, ventilatörlü yataklarda ise yüzde 46 doluluk seviyesine ulaşıldı.

28 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAMAMEN AŞILANDI
Meksika ulusal aşı programı kapsamında son olarak 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü ülke genelinde 1 milyon 31 bin 29 doz Covid-19 aşısı uygulayarak toplamda 92 milyon 111 bin 35 doz Covid-19 aşısı yapıldı. Ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 59'unu temsil eden 52 milyon 624 bin 341 kişi Covid-19'a karşı en az bir kez aşılanmış durumdayken, çift doz Covid-19 aşısı olan yetişkinlerin sayısı ise 28 milyon 384 bin 141 olarak bildirildi.

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