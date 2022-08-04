Video Dünya Meksika’da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu | Video
Meksika’da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu | Video

Meksika’da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu | Video

04.08.2022 | 08:48

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Meksika’da yerel yönetimi protesto eden temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurdu.

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Meksika'nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Juarez'de temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurarak, belediye çevresindeki yolları da çöp kamyonlarıyla trafiğe kapattı. Temizlik işçilerinin bağlı olduğu özel çöp toplama şirketleri yaptıkları ortak açıklamada, yetkililerin topladıkları çöpleri belediye çöplüğüne atmalarını yasaklaması üzerine protesto kararı aldıklarını bildirdi.

"YER KALMADIĞI İÇİN ÇÖPLERİ BELEDİYE BİNASINA ATTIK"
Temizlik işçileri, topladıkları çöpleri atacak yerleri kalmadığı için belediye binasına attıklarını ifade ederek, sorunla ilgili yetkililerle diyalog kurmayı istediklerini ve yetkililerden cevap gelmedikçe de belediye binasının çevresindeki ablukanın devam edeceğini aktardı.

Oaxaca de Juarez Belediyesi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, yönetimin protesto yapan temizlik işçilerinin taleplerini karşılayacak durumda olmadığını belirterek, yapılan eylemlerin halk sağlığını tehdit etmesi durumunda kanunlar çerçevesinde müdahale edileceğini bildirdi.

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