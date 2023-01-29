Video Dünya Meksika’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Meksika’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Meksika’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

29.01.2023 | 08:48

Meksika’da bir fabrikada çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı.

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Meksika'nın kuzeyindeki Baja California eyaletinin Tijuana şehrindeki sanayi bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasına ait depoda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede kontrolden çıkarak büyümesi sonucu çevreye yayılan dumanlar bölge halkında paniğe neden oldu. Yangın sonrası fabrikanın deposunda görev yapan 12 işçi tahliye edilirken, olayda can kaybı yaşanmasının önüne geçildi. Olay sonrası bölgeye gelen Tijuana şehri itfaiyesi ekiplerinin yangına müdahalesi 6 saatten uzun süredir devam ederken, alevlerin karton fabrikası deposu dahil 7 işletmeye ait yapılarda maddi hasara yol açtığı belirtildi. Tijuana Belediye Başkanı Montserrat Caballero, sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

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