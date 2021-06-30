Video Dünya Meksika'da karteller arasında çatışma: Ölenlerin cansız bedenleri yol ortasına bırakıldı | Video

Meksika'da karteller arasında çatışma: Ölenlerin cansız bedenleri yol ortasına bırakıldı | Video

Meksika'da karteller arasında çatışma: Ölenlerin cansız bedenleri yol ortasına bırakıldı | Video
30.06.2021 | 12:58

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Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde iki kartel arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin cansız bedenleri Monterrey Tamaulipas karayolu üzerine bırakıldı.

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Meksika'da karteller arasında çıkan çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinin Miguel Aleman kasabasında Kuzeydoğu Karteli ve Körfez Karteli arasında çatışma çıktı. Çatışmanın ardından hayatını kaybeden 9 kişinin cansız bedeni ise kasabaya yakın bir yer olan Monterrey Tamaulipas karayolu üzerinde bırakıldı. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşları ise gördükleri cansız bedenler karşısında dehşete düştü. Çevre sakinlerinin ifadesine göre dün sabaha karşı ağır silah seslerinin de duyulduğu çatışmanın ardından cansız bedenler karayoluna bırakılırken, hangi kartele ait oldukları henüz bilinmiyor. Olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edilirken, Tamaulipas eyalet yetkilisi Luis Alberto Rodriguez cesetlerin bırakıldığı bölgeye ilk gelenin Meksika ordusu olduğunu belitti. Rodriguez yola bırakılan cansız bedenlerin sayısının 9 olduğunu da doğruladı.

Çatışmanın Kuzeydoğu ve Körfez Kartelleri arasında bölgedeki uyuşturucu, kaçak mallar ve göçmen trafiği konusunda 2010 yılından beri yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle çıktığı düşünülüyor. Son günlerde kartel cinayetlerinde ciddi artış görülen Meksika'da geçtiğimiz 19 Haziran'da yine Tamaulipas eyaletinin Reynosa şehrinde Körfez Karteli sivillere ateş açarak 15 masum vatandaşın ölümüne neden olurken, kartelin 4 üyesi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

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