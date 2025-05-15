Video Dünya Meksika'da katliam gibi kaza: 21 ölü | Video
Meksika'da katliam gibi kaza: 21 ölü | Video

Meksika'da katliam gibi kaza: 21 ölü | Video

15.05.2025 | 11:07

Meksika'nın Oaxaca ve Puebla eyaletlerini birbirine bağlayan otoyolda beton mikseri, otobüs ve minibüsün karıştığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meksika'nın Puebla eyaletindeki Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda beton mikseri dehşet saçtı. Yerel medya, beton mikserinin başka bir aracı sollamaya çalıştığı sırada karşı şeride geçip önce otobüse, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanarak alev aldığını aktardı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Samuel Aguilar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail gece boyunca Gazze’yi vurdu | Video 01:54
İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu | Video 15.05.2025 | 12:34
Meksika’da katliam gibi kaza: 21 ölü | Video 00:37
Meksika'da katliam gibi kaza: 21 ölü | Video 15.05.2025 | 11:07
Trump: Yarın İstanbul’a gelebilirim | Video 06:29
Trump: "Yarın İstanbul'a gelebilirim" | Video 15.05.2025 | 10:27
NATO Dışişleri Bakanları Antalya’da! Masada hangi konular var? | Video 08:57
NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da! Masada hangi konular var? | Video 15.05.2025 | 10:16
İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de | Video 09:04
İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de | Video 15.05.2025 | 10:10
Antalya’da NATO zirvesi! ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Herkes savaşın bitmesini istiyor | Video 03:05
Antalya'da NATO zirvesi! ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Herkes savaşın bitmesini istiyor" | Video 15.05.2025 | 09:56
Trump: Selman ve Erdoğan’la görüşmemin ardından Suriye’ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz | Video 06:32
Trump: "Selman ve Erdoğan'la görüşmemin ardından Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz" | Video 14.05.2025 | 15:40
Riyad’da dörtlü zirve! ABD Başkanı Trump: Suriye’ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz | Video 06:58
Riyad'da dörtlü zirve! ABD Başkanı Trump: "Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz" | Video 14.05.2025 | 11:26
İsrail, Han Yunus’taki Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresini bombaladı! 34 kişi hayatını kaybetti | Video 03:18
İsrail, Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresini bombaladı! 34 kişi hayatını kaybetti | Video 14.05.2025 | 09:47
ABD’nin yaptırımları kaldırma kararı Suriye’de kutlandı | Video 04:59
ABD’nin yaptırımları kaldırma kararı Suriye’de kutlandı | Video 14.05.2025 | 08:27
İsrail, Avrupa Hastanesi’ne saldırı düzenledi: 16 ölü, 70 yaralı | Video 01:21
İsrail, Avrupa Hastanesi'ne saldırı düzenledi: 16 ölü, 70 yaralı | Video 14.05.2025 | 08:27
İsrail son saldırılarıyla Gazze Şeridi’ni yine kana buladı | Video 01:41
İsrail son saldırılarıyla Gazze Şeridi’ni yine kana buladı | Video 14.05.2025 | 08:27
Trump, Suudi Arabistan’da ikram edilen kahveyi içmedi | Video 00:26
Trump, Suudi Arabistan'da ikram edilen kahveyi içmedi | Video 13.05.2025 | 13:45
Trump, Suudi Arabistan’da! Hedef 1 trilyon dolar yatırım | Video 01:36
Trump, Suudi Arabistan'da! Hedef "1 trilyon dolar yatırım" | Video 13.05.2025 | 13:33
Donald Trump, Suudi Arabistan’da | Video 02:19
Donald Trump, Suudi Arabistan'da | Video 13.05.2025 | 10:25
Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander’ı serbest bıraktı | Video 01:22
Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander'ı serbest bıraktı | Video 13.05.2025 | 09:42
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Nasır Hastanesi’ne saldırdı: 1 gazeteci hayatını kaybetti | Video 01:32
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi’ne saldırdı: 1 gazeteci hayatını kaybetti | Video 13.05.2025 | 08:45
Endonezya’da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama: 13 ölü | Video 01:19
Endonezya'da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama: 13 ölü | Video 12.05.2025 | 13:48
Putin’den ateşkes açıklaması: Erdoğan’a müzakerelere Türkiye’de başlanması için ricada bulunacağım | Video 02:57
Putin'den ateşkes açıklaması: "Erdoğan'a müzakerelere Türkiye'de başlanması için ricada bulunacağım" | Video 11.05.2025 | 11:02
Pakistan: Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır | Video 06:04
Pakistan: "Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır" | Video 11.05.2025 | 08:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY