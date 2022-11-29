Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video

Meksika’da kaza yaparak devrilen tır, yoldan geçenler tarafından yağmalandı.

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Cosoleacaque şehrindeki otoyolda seyir halindeki bira yüklü tır kazada devrildi. Kaza sonrası tırın dorsesinde bulunan biralar çevredekiler tarafından yağmalandı. Olay yerinde bulunan bazı kişiler tarafından çekilen görüntülerde, onlarca kişinin bira dolu kutuları çaldığı, bazılarının da çok sayıda kutuyu aracına yüklediği görüldü. Görgü tanıkları, kaza sonrası yoldan geçenlerin bira çalmak için araçlarıyla durduklarını ifade ederek, içlerinden birinin ise sevinçle "Noel erken geldi" dediğini söyledi.

Eyalet polisinin kaza sonrası olay yerine geldiği anlaşılan görüntülerde, ekiplerin yağmaya engel olmadığı ve yağmacıları seyrettiği görüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın tır şoförünün uyuyakalarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı bildirildi.