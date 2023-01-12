Meksika’da metronun vagonu alev aldı | Video

Meksika’da bir metro istasyonunda vagonun alev alması paniğe neden oldu.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Politecnico metro istasyonunda dün bir vagon alev aldı. Güvenlik görevlileri yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi. Birçok yolcunun panik yaşadığı olayda, yangın nedeniyle istasyonu duman kapladığı görüldü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı İfade edildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta Mexico City'de iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi ise yaralanmıştı.